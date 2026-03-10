HSK Adli Ve İdari Yargı Kararnamesi 12 Haziran’da Açıklanacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) adli ve idari yargıya dair ana kararnameleri hakkında ilke kararları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kararlara göre, 2026 yılı itibarıyla yargının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik planlamalar doğrultusunda istinaf ile birinci derece mahkemeler için hakim ve savcı ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlandı, atamaların yapılacağı yerlerin listesi oluşturuldu.

ATAMALAR 16 MART’TA

Bu çerçevede, atama başvurusunda bulunacak yargı mensuplarının, 16 Mart Pazartesi günü mesai saati sona ermeden önce başvuru formlarını Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi üzerinden iletmeleri gerekiyor.

12 HAZİRAN’DA KARARNAME AÇIKLANACAK

Başvurular toplandıktan sonra HSK, 12 Haziran’da adli ve idari yargıya ilişkin 2026 ana kararnamelerini kamuoyuna duyuracak.