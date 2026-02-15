Hükümet Konağı İnşaatında Maaş Krizi Yaşandı

hukumet-konagi-insaatinda-maas-krizi-yasandi

Edinilen bilgilere göre, Kırşehir merkezinde inşaatı süren hükümet konağında çalışan vinç operatörü Fırat Demir, maaşının ödenmediğini belirterek müteahhit ve yetkililere karşı çıkışta bulundu. Demir, bu durumu protesto etmek için çalıştığı vincin üzerine çıktı. Olayı öğrenen emniyet güçleri ve sağlık ekipleri hemen bölgeye intikal etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Uzun bir süre vincin tepesinde bekleyen Demir, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edilme çabalarına maruz kaldı. Meslektaşlarının ve polis ekiplerinin müteahhit firma yetkililerine ulaşmasının ardından sorunun çözülmesi sağlandı. İkna olarak vincin tepesinden inen Demir, polis kontrolünde aşağıya indirildi.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Demir, sağlık kontrolü yapılmak üzere 112 Acil Servis ekiplerine devredilerek Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

