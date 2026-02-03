Hurda Teşvik Yasası İçin Bekleyiş Sürüyor

hurda-tesvik-yasasi-icin-bekleyis-suruyor

Türkiye’de gündemi meşgul eden Hurda Teşvik Yasası için bekleyiş sürüyor. Araç sahipleri ve galericiler, düzenlemenin Meclis gündemine alınmasını sabırsızlıkla bekliyor. 3 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yasa henüz TBMM Genel Kurulu’na sunulmaması dikkat çekiyor. Şubat ayının gelişmeleri merakla takip ediliyor.

KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARI

Kasım 2024’te önerilen düzenleme, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını geri dönüşüme kazandıran bireylerin, yerli üretim sıfır araç satın alımlarında Özel Tüketim Vergisi’nden muaf olmasını öngörüyor. Bu yasa ile hedef, eski araçların trafikten çekilmesini sağlamak, çevre dostu taşıt kullanımını teşvik etmek ve otomotiv sektöründe hareketlilik meydana getirmek.

Uygulamanın vatandaşlar için sağladığı avantaj; daha uygun maliyetle sıfır araç sahibi olabilme fırsatı elde etmek. Otomotiv sektörü açısından ise, yerli üretim araçlara yönelik talep artışının yaşanması bekleniyor. Çevre açısından da eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ödeme Tarihi Belirlendi

Emeklilerin hesaplarına, 20 bin TL'ye çıkarılan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nedeniyle 3 bin 119 TL’lik ek ödeme yarın yapılacak.
Gündem

Mika Raun Can’ın Sevgilisi İçin Adli Kontrol Kararı

Cinsiyet değişikliğiyle tanınan fenomen Mika Raun Can, uyuşturucu madde kullanımı suçuyla tutuklanmıştı. Sevgilisi Batuhan Can hakkında ise soruşturma sonucu bir karar alındı.
Gündem

DMM Türkiye’deki Çocuk Kaybı İddialarını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de son sekiz yılda 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiasını çürüterek, her yıl 10 binden fazla kaybolma vakasının doğru olmadığını açıkladı.
Gündem

Hurda Teşvik Yasası İçin Bekleyiş Sürüyor

Hurda Teşvik Yasası, araç sahiplerinin beklentisiyle Şubat 2026'da TBMM Genel Kurulu'na sunulmadı. Düzenleme, 25 yaş üstü araçları hurdaya verenlere sıfır araç alımında vergi muafiyeti sunmayı amaçlıyor.
Gündem

Turknet Steam İndirme Performansında Zirvede

Steam, Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarının oyun indirme hızlarını açıkladı. Turknet, 101.1 Mbps ile lider konumunu koruyor, diğer rakiplerinin önünde dikkat çekiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.