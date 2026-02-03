Hurda Teşvik Yasası İçin Bekleyiş Sürüyor

Türkiye’de gündemi meşgul eden Hurda Teşvik Yasası için bekleyiş sürüyor. Araç sahipleri ve galericiler, düzenlemenin Meclis gündemine alınmasını sabırsızlıkla bekliyor. 3 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yasa henüz TBMM Genel Kurulu’na sunulmaması dikkat çekiyor. Şubat ayının gelişmeleri merakla takip ediliyor.

KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARI

Kasım 2024’te önerilen düzenleme, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını geri dönüşüme kazandıran bireylerin, yerli üretim sıfır araç satın alımlarında Özel Tüketim Vergisi’nden muaf olmasını öngörüyor. Bu yasa ile hedef, eski araçların trafikten çekilmesini sağlamak, çevre dostu taşıt kullanımını teşvik etmek ve otomotiv sektöründe hareketlilik meydana getirmek.

Uygulamanın vatandaşlar için sağladığı avantaj; daha uygun maliyetle sıfır araç sahibi olabilme fırsatı elde etmek. Otomotiv sektörü açısından ise, yerli üretim araçlara yönelik talep artışının yaşanması bekleniyor. Çevre açısından da eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor.