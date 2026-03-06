HÜRJET Test Uçuşları Ses Yüksekliği Yaratıyor

hurjet-test-ucuslari-ses-yuksekligi-yaratiyor

Sesin nedeni belli oldu…

ANTALYA ÜZERİNDE KONTROL EDİLEN UÇUŞLAR VAR

Gün içerisinde sosyal medya platformlarında, Antalya üzerinde Türk F-16’larının yoğun bir şekilde uçuş yaptığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu paylaşımların yanıltıcı bilgiler içerdiğini belirtti. Açıklamada, Antalya semalarında görülen uçuş şartlarının askeri bir hareketlilikten değil, test faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

TEST FAALİYETLERİ HÜRJET PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamada, uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında gerçekleştirilen test faaliyetleri olduğu belirtildi. Test uçuşlarının Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan başlayarak deniz sahası üzerinde icra edildiği kaydedildi. Hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabildiği ve bu durumun patlama benzeri yüksek seslerin duyulmasına neden olduğu aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA PANİK YAYMAYIN ÇAĞRISI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketliliğin söz konusu olmadığını vurguladı. Vatandaşlara sosyal medyada panik ve korku yayabilecek paylaşımlar konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, kamuoyunun yalnızca resmi makamların yaptığı bilgilendirmeleri takip etmesinin önemi vurgulandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

DMM’den F-16 Uçuşları Açıklaması Yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığına dair sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Gündem

Brent Petrol Fiyatı 85 Doları Aştı

Brent petrolün varil fiyatı, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı vadeli piyasalarda 85 doların üstüne yükseldi.
Gündem

Suriye İran’ın Türkiye ve Azerbaycan Saldırısını Kınadı

Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik füzeli ve hava saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin egemenlik ihlali ve güvenlik tehdidi olduğunu ifade etti.
Gündem

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti Vurgusu Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Ünal Üstel, egemenliklerini tartışmayacaklarını vurguladı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC için en büyük güvence olduğunu ifade etti.
Gündem

Emekli Maaşlarında Geri Alım Düzenlemesi Meclis’te Görüşülecek

Yaşlılık aylığına ilişkin düzenlemede, haksız alanlardan geçmiş ödemelerin iadesi talep edilecek; iade için uygulanacak faiz, TÜFE yerine düşük yasal oran olacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.