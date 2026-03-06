HÜRJET Test Uçuşları Ses Yüksekliği Yaratıyor

Sesin nedeni belli oldu…

ANTALYA ÜZERİNDE KONTROL EDİLEN UÇUŞLAR VAR

Gün içerisinde sosyal medya platformlarında, Antalya üzerinde Türk F-16’larının yoğun bir şekilde uçuş yaptığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu paylaşımların yanıltıcı bilgiler içerdiğini belirtti. Açıklamada, Antalya semalarında görülen uçuş şartlarının askeri bir hareketlilikten değil, test faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

TEST FAALİYETLERİ HÜRJET PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamada, uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında gerçekleştirilen test faaliyetleri olduğu belirtildi. Test uçuşlarının Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan başlayarak deniz sahası üzerinde icra edildiği kaydedildi. Hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabildiği ve bu durumun patlama benzeri yüksek seslerin duyulmasına neden olduğu aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA PANİK YAYMAYIN ÇAĞRISI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketliliğin söz konusu olmadığını vurguladı. Vatandaşlara sosyal medyada panik ve korku yayabilecek paylaşımlar konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, kamuoyunun yalnızca resmi makamların yaptığı bilgilendirmeleri takip etmesinin önemi vurgulandı.