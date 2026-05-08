Hürmüz Boğazı’nda Askeri Gerilim Yeniden Tırmanıyor

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyonun yeniden yükseldiği basına yansıyan iddialarla ortaya çıktı.

ASKERİ HAREKETLİLİK ARTMAKTA

İran’a ait yarı resmi kaynaklar ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) beyanları, bu bölgedeki askeri hareketliliğin arttığını gösteriyor.

İDDİAYA GÖRE ÇATIŞMA YAŞANDI

Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’nda İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD birlikleri arasında bir çatışmanın gerçekleştiğini öne sürdü. Bu iddia, bölgedeki askeri etkinliğin yeniden uluslararası gündeme gelmesine sebep oldu.

ABD’YE AİT GEMİLERE SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi’nde, İran limanlarına doğru giden iki gemiye yönelik bir saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, operasyonla ilgili detayların paylaşılmadığı ancak bölgedeki askeri faaliyetlerin sürdüğü ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA SÜREN GERGİNLİK

Hürmüz Boğazı, dünya genelindeki en kritik enerji geçiş noktalarından biri olarak, uzun zamandır ABD ile İran arasındaki gerilimlerin merkezi olmayı sürdürüyor. Bu bölgedeki her askeri hareketlilik, uluslararası enerji piyasaları ve deniz güvenliği açısından dikkatle izleniyor.

TANSİYON YÜKSELMİŞ DURUMDA

Son açıklamalar neticesinde Körfez bölgesindeki askeri ve diplomatik gerginliğin yeniden artığı değerlendirilirken, taraflardan gelecek yeni açıklamaların uluslararası kamuoyu tarafından yakın takibe alındığı görülüyor.