Hürmüz Boğazı’nda Olağanüstü Gemi Yoğunluğu Yaşanıyor

Orta Doğu’da artan tansiyonun ekonomik yansımaları dikkat çekiyor. İsrail ve ABD’nin ortaklaşa düzenlediği kapsamlı bir hava saldırısında, birçok İranlı üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu saldırılarda en önemli kayıp ise İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KAPANMA OLDU

İran, söz konusu saldırılara karşılık vermek amacıyla önemli bir adım atarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı aldı. Küresel enerji ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan bu boğaz, ABD ve İsrail’in saldırılarının hemen ardından kapatıldı.

AŞIRI GEMİ YOĞUNLUĞU GÖRÜLÜYOR

Bu kararın ardından Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiği haritasında yoğun bir sıkışıklık meydana geldiği gözlemlendi. Çok sayıda kargo gemisinin boğazda sıkıştığı harita ile açıkça ortaya kondu.

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİL PETROL SEVKİYATI RİSKTE

Hürmüz Boğazı, Arap Yarımadası ile İran arasında bulunarak küresel petrol ticaretinin önemli bir arterini oluşturuyor. Buradan günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol türevi ürün geçiş yaparken, bu miktar küresel petrol arzının yaklaşık beşte birine denk geliyor.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Gerilim öncesi yapılan analizlerde, sınırlı bir askeri çatışmanın varil başına yaklaşık 10 dolarlık bir fiyat artışı yaratabileceği tahmin ediliyordu. Uzmanlar, Brent petrolün kısa vadede 90 dolar seviyesine yaklaşabileceğini, Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli ve ciddi kesintilerin ise fiyatları 100 doların üzerine çıkarabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durum, enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomiler için yeni bir baskı yaratabilir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KONTENYER TAŞIMACILIĞI ŞİRKETİ GEÇİŞLERİ ASKIDA

Danimarka merkezli büyük konteyner taşımacılığı ve lojistik şirketlerinden biri olan Maersk, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan tüm gemi geçişlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı. Maersk, küresel konteyner taşımacılığı kapasitesinin yaklaşık yüzde 14-15’ini kontrol ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Umman ile İran arasında bulunan Hürmüz Boğazı’nın en dar noktası yalnızca 33 kilometre genişliğinde. Ancak tankerlerin kullandığı güvenli geçiş koridorları sadece üçer kilometre ile sınırlıdır. Bu durum, bölgeyi küresel enerji ticaretinin en hassas noktalarından biri haline getiriyor. OPEC üyesi ülkelerin, başta Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere, Asya pazarına yaptığı ihracatın büyük kısmı bu koridor üzerinden gerçekleştiriliyor.