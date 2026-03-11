Hürmüz Boğazı’nde Olası Tehlike İddiaları Artıyor

Savaşın Seyrini Hürmüz Boğazı Etkileyecek mi?

ABD Başkanından kritik açıklama geldi. Hürmüz Boğazı’na olası mayın döşenmesine dair çıkan haberler sonrası, Başkan Trump, “İran, Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran’ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde olacak” şeklinde ifadeler kullandı. Trump, İran’ın mayınları kaldırmasının “doğru yönde atılmış büyük bir adım” olacağını belirtti.

KAYNAKLARA DAYANAN İDDİALAR

Yerli basında yer alan bilgilere göre, Amerikan istihbaratının İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye yönelik hazırlık yaptığına dair bazı verilere ulaştığı öne sürülüyor. CNN International’ın haberinde, istihbarat raporlarına yakın iki kaynağın, İran’ın dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan boğaza mayın yerleştirmeye başladığını iddia ettiği ifade ediliyor. Haberde, bu mayın döşeme faaliyetlerinin henüz sınırlı bir ölçekte olduğu, yakın zamanda yalnızca birkaç düzine mayının yerleştirildiği belirtildi. Ancak bu kaynaklardan birinin, İran’ın küçük tekneleri ve mayın döşeme gemileri ile önemli bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, gerektiğinde yüzlerce mayın döşeyebileceğini ifade ettiği kaydedildi.

BOĞAZIN DENETİMİ DEVRİM MUHAFIZLARINDA

Aynı haberde, İran geleneksel donanmasının yanı sıra İslam Devrim Muhafızları’nın da boğaz çevresinde etkili bir yapı oluşturduğuna dikkat çekildi. İran güçlerinin, mayın döşeme gemileri, bomba yüklü botlar ve kıyıya yerleştirilmiş füze bataryaları ile güçlü bir savunma hattı kurma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

KÜRESEL ENERJİ TİCARETİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti için en kritik noktalardan biri olarak görülüyor. Bu dar su yolunun, küresel ham petrol ticaretinin yaklaşık beşte birini taşıdığı ve günlük 20 milyon varil petrolün boğazdan geçtiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının da önemli oranda bu güzergah üzerinden gerçekleştirildiği belirtiliyor.