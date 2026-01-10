Hürriyet Mahallesinde Yangın Sonrası Cansız Beden Bulundu

Olay, Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşti. Daireden yükselen yoğun dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla birlikte adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahale göstererek durumu kısa sürede kontrol altına aldı.

YANGINDAN SONRA KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

Yangın söndürüldükten sonra evde yapılan detaylı incelemede bir kadının cesedinin bulunduğu belirlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş’in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu tespit edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Binnaz Eriş’in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri tespit etti ve olay yerinde kan izlerine rastlandığını bildirdi.

CİNAYET ŞÜPHESİ AĞIR BASIYOR

İlk bulgular, olayın cinayet olabileceği yönünde ciddi bir şüphe uyandırıyor. Binnaz Eriş’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ayrıca, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

