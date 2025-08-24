Dünya

Husiler, İsrail’in Sana’yı vurduğunu duyurdu

YEMEN’DE HUSİLERDEN İSRAİL SALDIRISI AÇIKLAMASI

Yemen’de faaliyet gösteren Husiler, İsrail’in başkentleri Sana’ya yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bölge halkı, Reuters’a yaptığı açıklamalarda, saldırıların başkanlık kompleksinin yakınlarındaki bir alana ve füze üslerine odaklandığını ifade etti.

SALDIRININ DETAYLARI VE SONUÇLARI

Husilere ait El-Masirah TV, detay vermeden İsrail’in başkentte bir saldırı düzenlediğini aktardı. Yapılan açıklamada, bu saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, İsrail’in hava saldırılarının, bir önceki hafta şehirde bulunan büyük bir elektrik santralini de hedef aldığı biliniyor.

