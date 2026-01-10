Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

husumet-yuzunden-gelen-olumcul-saldiri-firari-hukumlu-araniyor

İSTANBUL’DA ATEŞ AÇILDI, GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolları Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ömer Şirin, evinin önünde beklerken bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. 25 yaşındaki genç, kendi çabasıyla gittiği hastanede yaşamını yitirdi.

SİLAHLI SALDIRININ FAİLİ HUSUMETLİSİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi. Alınan ifadeler ve gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, cinayetin, geçmişte husumet yaşadığı kişinin gerçekleştirdiği anlaşıldı. Söz konusu kişi, 30 ayrı dosyası olan ve 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ş. olarak tespit edildi. Emniyet güçleri, firari olan bu hükümlüyü yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

TEHDİT İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, firari hükümlünün babası K.Ş.’nin polise ihbarda bulunduğu ve oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu, aynı zamanda tehditler aldığını aktardığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

