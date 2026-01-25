Huzurevi Ücretlerinde Rekor Artış Yaşanıyor

Türkiye’nin nüfus artışı ve büyük aile yapısının değişimi, huzurevlerine olan talebi giderek artırıyor. Ancak, yaşlı bakımının maliyeti, özellikle yaşlı bireyler için karşılanamayacak seviyelere ulaşmış durumda.

ÖZEL HUZUREVİ ÜCRETLERİNE BÜYÜK ZAM

İstanbul’da özel huzurevi ücretlerinde yapılan yüzde 35’lik artış sonrası, aylık taban fiyat 20 bin 250 liraya yükseldi. Üst düzey hizmet veren huzurevlerinde ise fiyatlar 100 bin lirayı geçerek, ciddi bir yük haline gelmiş durumda. Bakım ücretlerine KDV ve ek sağlık hizmetlerinin eklenmemesi maliyetleri daha da artırıyor.

EN YÜKSEK FİYAT: 106 BİN 616 LİRA

Kentteki en yüksek özel huzurevi ücreti ise 106 bin 616 liraya kadar çıkmakta.

KDV VE EK ÜCRETLER

Belirlenen yeni fiyatlar üzerine ilave olarak yüzde 10 KDV ekleniyor. Ayrıca, huzurevlerinde belirtilen ücretlerin yalnızca bakım hizmetlerini kapsadığı, fizik tedavi ve diyaliz gibi diğer sağlık hizmetlerinin ekstra ücretlendirmeye tabi olduğu ifade ediliyor.

20 BİN LİRA SEVİYESİNDE HUZUREVİ BULMAK ZOR

Bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, özel huzurevlerinin otel konseptinde hizmet verdiğini belirterek, İstanbul’da 20 bin lira seviyesinde bir huzurevi bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı.

BİNA FİYATLARI DAHA UCUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevlerinde fiyatların daha uygun olduğunu belirten Bayrak, burada oda fiyatlarının ortalama 10 bin liradan başladığını ifade etti. Bu kurumlar, 60 yaş ve üzerindeki bireylere hizmet vermekte.

BELEDİYELERİN HUZUREVLERİ

İl ve ilçe belediyeleri bünyesindeki huzurevlerinde ise fiyatlar daha da düşüyor.

ÖZEL SEKTÖRE DESTEK GEREKİYOR

Özel sektörde yaş sınırının 55 olduğuna dikkat çeken Bayrak, özel huzurevlerinin daha erişilebilir hale gelmesi için destekte bulunulmasını talep etti. Maliyetlerin düşürülmesi durumunda, daha fazla kişiye hizmet sunma imkânı doğabileceği ifade edildi. Özel sektör temsilcileri de artan maliyetler karşısında kamu desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.