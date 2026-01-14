Hyundai Bayon Fiyat Listesi Açıklandı

hyundai-bayon-fiyat-listesi-aciklandi

Türkiye otomobil pazarında B-SUV sınıfı dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Kompak boyutları, yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içinde sağladığı kullanım kolaylığıyla bu araçlar, özellikle genç sürücüler ve küçük aileler için cazip bir seçenek haline geliyor. Bu segmentteki önemli oyunculardan biri olan Bayon, Hyundai’nin 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla açıkladığı fiyat listesiyle otomotiv gündeminin odak noktası haline geldi.

HYUNDAI BAYON’UN ÖZELLİKLERİ

Hyundai Bayon, markanın Avrupa pazarına yönelik olarak özel bir şekilde tasarladığı araçlardan biri. i20 platformunu temel alan Bayon, hatchback altyapısını SUV tasarımıyla bir araya getirerek şehir içi kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor. Keskin hatlara sahip ön tasarımı, bölünmüş far yapısı ve dinamik arka stop lambaları sayesinde Bayon, segmentinde kolaylıkla ayırt edilebilen bir görünüm sunuyor. Kompakt dış ölçülerine karşın iç mekânda sağladığı ferahlık ise aracın önemli avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

