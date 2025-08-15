“Hyundai, Elektrikli Araç Teşvikleri Sunuyor.”

TÜRKİYE PAZARINDAKİ REKABET VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Şu an Türkiye pazarında büyük bir rekabet yaşanıyor. Elektrikli otomobiller konusunda birçok marka, belirli bir fiyat aralığını aşmamak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak bu çabaların müşteri çekmek için yeterli olmadığı görülüyor. Elektrikli otomobiller için sağlanan bazı teşvikler de dikkat çekiyor. Elektrikli araçlarda ÖTV dilimleri yüzde 10’dan başlıyor. Oysa içten yanmalı motorlu araçlarda bu oran yüzde 80 gibi ciddi bir seviyede kalıyor.

TEŞVİKLERİN ETKİSİ VE FİNANSMAN FIRSATLARI

Elektrikli otomobiller için sunulan teşvikler yalnızca ÖTV ile sınırlı kalmıyor. Türkiye’de üretilen elektrikli araçlar, 48 aylık vade fırsatına sahip oluyor. Şu an bu vade kapsamasına giren tek model TOGG olarak biliniyor. Ancak bu teşviklerden yararlanan ikinci marka, rakiplerine göre önemli bir avantaja ulaşacak. Şu an için bu kapsama girmeye en yakın markanın Hyundai Türkiye olduğu gözlemleniyor.