Hyundai i10 İçin Yolun Sonu Geldi

Hyundai i10 İÇİN SON DAKİKA GELİŞMELER

Türkiye’de otomotiv pazarında uzun zamandır en düşük fiyatlı araç olma niteliği taşıyan Hyundai i10’un sonuna gelindiği görülüyor. Markanın resmi fiyat listelerinden fark edilmeden çıkarıldığı belirtilen i10, satışlarının fiilen durdurulmuş olduğu sinyallerini veriyor. Hyundai’nin giriş seviyesindeki yeni modeli olan i20 ise bu boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

FİYAT LİSTELERİNDEN SESSİZCE KALDIRILDI

Hyundai Türkiye’nin resmi internet sitesinde yapılan incelemelerde, “fiyat al” ya da “model fiyatları” seçeneklerinin altında i10’un tanıtım sayfasının hâlâ mevcut olduğu ancak fiyat aşamasına gelindiğinde modelin listede yer almadığı dikkat çekiyor. Güncel fiyatlandırmada i20’nin öne çıkması ise i10’un yeni araç satışlarının durdurulmuş olduğuna işaret ediyor.