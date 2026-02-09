Hyundai IONIQ 3 Üretim ve Satış Tarihleri Açıklandı

Hyundai’nin Türkiye’de piyasaya süreceği IONIQ 3 modelinin üretim ve satış tarihlerine dair önemli açıklamalar gündeme geldi. Bu yeni elektrikli araç, markanın elektrikli model yelpazesini genişletirken, rakiplerine göre daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak.

IONIQ 3’ÜN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, CNBC-e’de yayınlanan Oto Ekonomi programında Türkiye’de üretilecek elektrikli modelin IONIQ 3 olduğunu duyurdu. Berkel’in verdiği bilgilere göre, IONIQ 3’ün montaj süreci 2026 yılının ağustos ayında İzmit fabrikasında başlayacak ve bu modelin satışlarına ise bir sonraki ay, yani 2026 yılının Eylül ayında başlanacak.