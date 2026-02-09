Hyundai IONIQ 3 Üretim ve Satış Tarihleri Açıklandı

hyundai-ioniq-3-uretim-ve-satis-tarihleri-aciklandi

Hyundai’nin Türkiye’de piyasaya süreceği IONIQ 3 modelinin üretim ve satış tarihlerine dair önemli açıklamalar gündeme geldi. Bu yeni elektrikli araç, markanın elektrikli model yelpazesini genişletirken, rakiplerine göre daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak.

IONIQ 3’ÜN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, CNBC-e’de yayınlanan Oto Ekonomi programında Türkiye’de üretilecek elektrikli modelin IONIQ 3 olduğunu duyurdu. Berkel’in verdiği bilgilere göre, IONIQ 3’ün montaj süreci 2026 yılının ağustos ayında İzmit fabrikasında başlayacak ve bu modelin satışlarına ise bir sonraki ay, yani 2026 yılının Eylül ayında başlanacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.