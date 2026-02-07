Hyundai İzmit’te Elektrikli Ioniq 3 Üretimine Hazırlanıyor

hyundai-izmit-te-elektrikli-ioniq-3-uretimine-hazirlaniyor

Hyundai, Türkiye’deki İzmit tesisinde üreteceği ilk tamamen elektrikli aracı Ioniq 3 için çalışmalarını hızlandırıyor. Modelin küresel tanıtım etkinliği, Nisan ayında Milano Tasarım Haftası’nda gerçekleştirilecek. Araç, Ağustos 2026 tarihinde üretim hattından indirilecek ve Eylül 2026 itibarıyla Avrupa pazarında satışa sunulacak.

IYONIQ 3’ÜN TEKNOLOJİSİ

Ioniq 3, Hyundai’nin elektrikli otomobiller için geliştirdiği özel E-GMP (Electric-Global Modular Platform) altyapısı kullanılarak üretilecek. İzmit fabrikası, E-GMP platformunu kullanan ve Avrupa’da üretim yapan ilk Hyundai tesisi olma özelliğini taşıyor. Bu altyapının sağladığı olanaklarla, tesiste A’dan C segmentine kadar farklı sınıflarda; SUV, hatchback ve sedan gibi çeşitli gövde tiplerinde elektrikli araçların üretilebilmesi mümkün olacak.

BEŞ YENİ MODEL HEDEFİ

Hyundai, önümüzdeki 18 ay içerisinde Avrupa pazarında beş yeni elektrikli modelini tanıtmayı planlıyor. Bu araçların üçü İzmit’te üretilecek ve hepsi B segmentinde yer alacak. Serinin ilk modeli olan Ioniq 3’ün yaklaşık 4,3 metre uzunluğa sahip olmasının yanı sıra, 800 voltluk bir elektrik mimarisine de sahip olması bekleniyor.

