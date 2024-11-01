İBB Çukurunda Hayatını Kaybeden Çocuk Davası

EDANUR GEZER’İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Küçükçekmece’deki bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in ölümüne dair yürütülen soruşturma sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede, 10 şüpheliye ayrı ayrı ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü; iddianamede Emrah Boduk ve Nurcan Gezer müşteki olarak yer alırken, diğer 10 kişi sanık olarak durum aldı.

OLAYIN DETAYLARI VE TIBBİ RAPOR

26 Nisan günü, maktul Eda Nur Gezer’in akrabalarıyla birlikte Menekşe Sahil Parkı’na gelerek piknik yapmaya geldiği, oyun oynarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan bir çukura düştüğü açıklandı. İçi su dolu olan çukurun boyutları 428 cm uzunluğunda, 205 cm genişliğinde ve 135 cm derinliğinde olarak belirtildi. Eda Nur hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda, “çocuğun suda boğulma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun ölümünün suda boğulma ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu” sözlerine yer verildi.

SUA ARIZASI VE SORUMLULUK ANALİZİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Menekşe Sahil Parkı içinde meydana gelen su arızasıyla ilgili İSKİ kayıtlarında herhangi bir su arıza kaydına rastlanmadığı vurgulandı. Ayrıca, park içindeki iç tesisat hatlarıyla ilgili İSKİ’nin bakım ve onarımda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı aktarıldı. Kazı çalışmasının ise Menekşe Sahil Parkı’ndan sorumlu İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

KAZI ÇALIŞMASINDAKİ GÜVENLİK İHLALLERİ

Yapılan tespitler doğrultusunda, olay yerinde suyun fokurdadığı ve toprağın belli bölümlerinde zeminin yumuşadığı kaydedildi. Olay yerinin yaklaşık 10-15 metre uzağında çocuk parkı bulunduğu belirtilen incelemelerde, kazı alanının etrafının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun şekilde kapatılmadığı, giriş ve çıkışların engellenmediği ve tehlikeli bölgenin işaretlenmediği tespit edildi. Kazı çalışmalarının deneyimli bir kişi gözetim ve denetiminde yapılmadığına kanaat getirildi.

İDDİANAMEDEN GÖREVDEKİ İSİMLER

İddianamede, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman’ın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame, değerlendirilmesi için Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.