İBB Davasında 31. Celse: İmamoğlu Heyete Tepki Gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik davada, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 77 tutuklu 414 sanığın duruşmasının dokuzuncu haftası başladı. İBB davası 31. celsesinde devam ediyor.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Salondaki karışıklık üzerine mahkeme heyeti salondan çıktı ve dava yarına ertelendi.

GERGİNLİK YAŞANDI, ARA VERİLDİ

Mahkeme sırasında gergin anlar yaşandı. Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, itirafçı Adem Soytekin’in tahliyesini gündeme getirip mahkeme heyetinin mizansen içinde bulunduğunu iddia etti. Mahkeme başkanı, Avukat Kaya’nın mikrofonunu kapatarak, “Sizi salondan çıkarırım” uyarısında bulundu. Avukatlara söz hakkı vermeyeceğini belirten mahkeme başkanı, bu durumu kabul etmeyen Necati Özkan’ın avukatı Kazım Yiğit Akalın, “Allah’ın Fethullahçıları bile iki haftada bir tahliye talebi hakkı veriyordu bize” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

DURUMU KÖTÜYE GİDEN TUTUKLU

Daha sonra, tutuklu Ahmet Güldü’nün kimlik tespitine geçildi. Avukatların gösterdiği tepki üzerine mahkeme başkanı, “Avukatlara söz hakkı vermeyeceğim, duruşmayı boşaltın, ara veriyorum” dedi. Ekrem İmamoğlu, “İnmiyorum aşağı” diyerek duruşma salonundan çıkmayacağını ifade etti. İmamoğlu, “Biz pinpon topu muyuz bizi götürüp getiriyorsunuz. Salondan çıkmayacağız. Önce beni indirsin yaka paça. Komutan bey ben buradayım yaka paça beni indirin” şeklinde konuştu.

DURUŞMA BAŞLADI

Mahkeme heyeti salona tekrar geldiğinde, 32. celsenin başladığı bildirildi. İBB davasında tutuklu bulunan ve sağlık durumu kötüleşen eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, arkadaşlarının desteğiyle salona girdi. Yürümekte zorluk çektiği gözlemlenen Ulusoy’un avukatı, “Sağlık sorunları var. Hastaneye götürülmemiş. Dışarıda olsa 112 ile hastaneye götürülecek kişi hala hastaneye götürülmedi” ifadelerini kullandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık bir iddianame hazırlandı. İddianamede, İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

DURUŞMALARDA DOKUZUNCU HAFTA

Davada ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü gerçekleştirildi. İlk duruşmadan bu yana 37 sanığın savunması alındı. Duruşmalar, haftanın dört günü devam ederken, Cuma günleri duruşma yapılmıyor.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar arasında yer alan Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye kararının akabinde İmamoğlu, duruşma salonundan ayrılırken, “Çok güçlü olun, pazartesi yeni bir gün başlayacak, bu sabahtan daha güçlüyüz” ifadelerini aktardı.