İBB Davasında Gergin Anlar: 9 İsim İçin Tahliye Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ davasının 30’uncu duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda devam etti. Duruşmada İmamoğlu, mahkemenin tutukluluk değerlendirmesi öncesinde söz hakkı talep etti, ancak mahkeme başkanı buna olumsuz yanıt verince salonda gergin anlar yaşandı.

DURUŞMA SALONUNDA GÖRÜNTÜ KAYDI VE GÖZALTI

Duruşma sırasında itirafçı Adem Soytekin’in de aralarında bulunduğu 9 kişi için tahliye talep edildi. Bu esnada salonda görüntü kaydı yapan bir kişi gözaltına alındı.

“BAĞIRDIĞINIZ TAKDİRDE DIŞARI ÇIKARIZ”

Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun söz hakkı istemesi üzerine, “Burada düzen olmalı. Daha önce avukatlarımızın da benzer talepleri oldu. Kimseye özel muamele yapmayacağız” dedi. İmamoğlu ise, “İddianame zaten bir ayrıcalık oluşturuyor,” diyerek sesini yükseltti. Mahkeme başkanı, “Bağırmaya devam ederseniz sizi salondan çıkaracağız,” şeklinde cevap verdi.

“ÜSLUBUNUZU DEĞİŞTİRİN”

İmamoğlu, “Burada yaşanan duyguları size aktarmak zorundayım,” dedi ancak mahkeme başkanı, “Her daim söz hakkı verilmeyeceğini belirtmişimdir. Böyle devam edemezsiniz. Sizi dışarı alırım,” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Sizin 15 dakikanız olsa Ekrem İmamoğlu’nu dinlemekten kaçınmanız kamuoyuna zarar verir,” dedi. Mahkeme başkanı ise, “Siz konuşmaktan çok bana konuşma şeklinizi dikte ettiriyorsunuz,” diyerek İmamoğlu’nu hedef aldı.

“NEDEN İSTİSNA YAPALIM?”

Mahkeme başkanı, “Siz sanık olarak burada bulunuyorsunuz ve diyalog kurmamanız gerekiyor,” şeklinde uyardı. “Burada neden istisna yapalım?” diyerek konuyu kapattı.

İMAMOĞLU: KARARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Ekrem İmamoğlu, “Burada 90’a yakın insan tutuklu. Bu iddianameye göre benim konuşmam değil, buradaki insanların adına konuşmam bekleniyor. 15 dakikalık bir ifade vermem insan haklarına da olumlu katkı sağlayacak. Bugün alacağınız karar eksik olur,” ifadesini kullandı.

GÖZALTI OLAYI DURUŞMA SIRASINDA

Duruşma esnasında bir kişinin görüntü kaydı yaptığı tespit edilerek E.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs hakkında ‘duruşma sırasında yetkisiz görüntü alma’ suçundan işlem başlatıldı.

TAHLİYE TALEBİ ÜZERİNE

Duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan ve Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talebinde bulundu.