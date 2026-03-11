İBB Davasında Gergin Anlar Yaşandı

İBB DAVASINDA DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan dava, aranın ardından yeniden devam ediyor.

DAVAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir süreliğine ara verdi. Davanın öğleden sonraki oturumuna, sanık Aydöner’in avukatının savunmasıyla başlanacak. Ardından Sırrı Küçük’ün savunmasına geçilmesi planlanıyor.

BULUT AYDÖNER’İN SAVUNMASI

CHP Parti Meclisi Üyesi Bulut Aydöner, duruşmada savunmasını yaparak iddianamede iki eylemle suçlandığını ifade etti ve iş insanı olarak ailesinin ticari faaliyet gösterdiği şirketlerde çalıştığını belirtti. Aydöner’in ardından avukatının savunma süreci başlatıldı.

JANDARMADAN MÜDAHALE

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, salona girdiğinde izleyicilere selam vererek dikkatleri üzerine çekti. Ancak Saltık’ın bu tavrı uzunca bir süre sürünce, jandarma sanığın yerini alması için müdahalede bulundu. Bunun neticesinde, bazı sanıklar ile jandarma arasında gerilim yaşandı, sanık avukatları da bu duruma tepki gösterdi. Tartışmaların ardından diğer sanıklar salona alındı.

DURUŞMA GERGİNLİK İÇERİYOR

Duruşmanın gerçekleştirildiği salonda geniş güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekiyor. Duruşma saat 10.30’da başlamış olup, alınan güvenlik önlemleri hala devam etmekte.

SAVUNMA YAPACAK ÜÇ İSİM

Yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın devam ettiği Silivri’deki salonda bugün sanık savunmaları alınmaya devam ediyor. Savunma yapması beklenen isimler arasında Bulut Aydöner, Sırrı Küçük ve Ümit Polat bulunuyor. Davada toplamda 107 tutuklu sanık yer alıyor.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

Davanın ilk iki gününde yaşanan gerginlikler dikkat çekti. Duruşmaya girişte avukatlarla güvenlik güçleri arasında, salonda ise alınan çeşitli önlemler dolayısıyla gerginlik yaşandı. Ekrem İmamoğlu bu duruma karşı çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşmasında kimlik tespiti yapıldı ve 3 bin 739 sayfalık iddianamenin özeti okundu. Tutuklu sanıklardan Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıklarından uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık ile tutuksuz sanık Ercan Saatçi de salonda hazır bulundu. Aykut Erdoğdu, hakkındaki iddiaları reddederek, “Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Dediği her şey yanlış ve tutarsız.” sözlerini sarf etti.

İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Mahkeme heyeti, ilk celsede konuşmasına izin verilmeyen Ekrem İmamoğlu’na söz hakkı tanıdı. İmamoğlu, üzerine atılan örgüt yöneticisi olma suçlamasının siyasi bir içerik taşıdığını öne sürdü. Tutuksuz yargılama talep eden İmamoğlu, aleyhindeki suçlamaları reddederek, “İlk seçimde iktidar olacak partinin cumhurbaşkanı adayıyım.” dedi.

AYKUT ERDOĞDU’NUN SAVUNMASI

Duruşma, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun savunması ile devam etti. Erdoğdu, “Bu Beyefendi (Ekrem İmamoğlu’nu göstererek) cumhurbaşkanı adayı olmasaydı biz 400 kişi buraya gelir miydik? Gelmezdik. Türk yargı tarihinin en önemli davasının heyetisiniz. Biz sizden adalet bekliyoruz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, tutukluluk durumunun incelendiği her seferde olumlu bir sonuç alamadığını ifade etti.

Erdoğdu, savunmasını sürdürerek, “Bugün döviz kurundan eğitim sistemine kadar her şey size bağlı. Hapishane de vatan toprağı. Bir sürü hastalığım var, milletvekiline kelepçe takmasınlar diye hastaneye gitmiyorum,” açıklamalarını yaptı.

Mahkeme Başkanı, savunmasını tamamlayan Erdoğdu’ya, tutuksuz sanık Ertan Yıldız’ın iddialarını sordu. Erdoğdu, bu iddiaları ret ederek, “Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Beni arayacaklar ‘Sana para getireceğim.’ diyecekler. Ben de belediyede bir çanta para alacağım, olur mu öyle şey?” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Serkan Aydın’dan aldığı iddia edilen 1 milyon 250 bin dolara dair, “Serkan 4. derece kanser hastası. Canını kurtarmak için dediğinden başka bir şey düşünemiyorum,” diyerek bu suçlamaları da reddetti.