İBB Davasında Savcıdan Tahliye Talebi Geldi

ibb-davasinda-savcidan-tahliye-talebi-geldi

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 107 tutuklu ve 7 firari sanıkla birlikte toplam 407 sanık hakkında başlatılan davanın duruşmasına 13. gününde devam edildi.

DAVANIN DETAYLARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen duruşmaya, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katılım sağladı.

DURUŞMA NOTU ÜZERİNE AÇIKLAMA

Duruşma esnasında mahkeme başkanı, “Oturumu kapattıktan sonra tarafıma bir not kağıdı getirildi. Bu, avukatlarımızdan herhangi biri tarafından bırakılmış bir kağıt. Daha önce sanıklarımızla savunma alışverişi yapıldığı uyarılarında bulunduk ve bu nedenle jandarmadan sürekli şikayet alıyoruz. Not, ‘Sayın Başkanım’ ibaresiyle başlamış, dolayısıyla bana hitaben yazıldığını düşündüm. İçeriğine girmedim ancak ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ gibi ifadeler içeriyorsa, bunun Ekrem Bey ile ilgili olduğunu düşünebiliriz. Bu tür not alışverişleri denetime tabi olmalıdır. Eğer sahibi çıkmazsa, not bizde kalsın. Suç teşkil eden bir unsur olmadığına göre, sadece uyarma amaçlı açıklamada bulunmak istedim” şeklinde ifade etti.

TAHLİYE TALEPLERİ İÇİN ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanı, public tutukluluğun incelenmesi açısından Perşembe gününe kadar tahliye taleplerinin alınacağını belirtmişti. Duruşmada sanık avukatları, duruşma savcısının tutukluluk ve tahliye görüşünü beyan etmesini talep etti. Bunun üzerine, mahkeme başkanı savcının görüşünü hazırlaması için 1 saat ara verdi.

SAVCIDAN TAHLİYE TALEPLERİ

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ağaç AŞ Satın Alma Şefi Fatih Yağcı, iş insanları Ali Üner ve Evren Şirolu, taşımacılık işiyle uğraşan Ebubekir Akın, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük ve İSPER AŞ personeli Davut Bildik’in delil durumu, tutuklu kaldıkları süre ve suçun mahiyeti doğrultusunda tahliyelerini istedi. Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

Duruşma, avukatların tahliye talepleri üzerine beyanlarının alınmasıyla sürdürülüyor.

