İBB Davasında Selamlaşma Gerginliği: Jandarma Müdahale Etti

İBB DAVASI YENİDEN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİYOR

İBB davası, tarafların arasındaki aranın ardından tekrar başladı.

DAVA ARA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verilmesi kararını aldı. Verilen aranın ardından davanın devam edeceği belirtilirken, öğleden sonraki oturum, Aydöner’in avukatının savunmasıyla başlayacak. Daha sonra Sırrı Küçük’ün savunmasına geçileceği kaydedildi.

BULUT AYDÖNER SAVUNMA YAPTI

Savunmasını gerçekleştiren CHP Parti Meclisi Üyesi sanık Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner, iddianamede iki eylemle suçlandığını ifade ederek, “Ben iş insanıyım” dedi. Aydöner, ailesinin ticari faaliyetlerine ilişkin çalıştığı şirketleri de vurguladı. Kendisine ait savunmanın ardından avukatının söz alacağı bilgisi verildi.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Sanıklardan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, duruşma salonuna girdiği esnada izleyicilere selam verdi. Saltık’ın bu halinin uzaması üzerine jandarma, sanığın yerine geçmesi için müdahale etti. Bu durum sanıklar ile jandarma arasında bir tartışmaya yol açtı. Sanık avukatları da jandarmaya tepkilerini dile getirdi. Kısa süreli gerginliğin ardından diğer sanıkların da salona alındığı belirtildi.

DURUŞMA GERGİNLİKLE BAŞLADI

Davanın görüldüğü duruşma salonu çevresinde ve içinde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma, saat 10.30 civarında başladı. Bu gerginlik duruşma salonundaki güvenlik önlemlerinin devam ettiğini gösteriyor.

ÜÇ İSİM SAVUNMA YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları üzerine açılan dava hakkında ayrıntılı savunmalar alınmaya devam ediliyor. Silivri’deki duruşma salonunda gerçekleştirilen davada, Bulut Aydöner, Sırrı Küçük ve Ümit Polat’ın savunma yapması bekleniyor. Toplamda İBB davasında 107 tutuklu sanık mevcut.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

Davada yaşanan ilk iki günde gerginlikler öne çıktı. Davaya girişlerde avukatlarla güvenlik güçleri arasında, duruşma salonu içinde ise çeşitli önlemler nedeniyle tartışmalar yaşandı. Ekrem İmamoğlu yaşanan bu duruma itiraz etti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kimlik tespiti yapılmasının ardından 3 bin 739 sayfalık iddianamenin özeti okundu. Tutuklu sanıklar Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık salonda yer alırken, tutuksuz yargılanan müzisyen Ercan Saatçi de oradaydı. Aykut Erdoğdu, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, “Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Dediği her şey yanlış ve tutarsız.” şeklinde açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Mahkeme heyeti, ilk celsede konuşmasına izin verilmemesi üzerine Ekrem İmamoğlu’na konuşma fırsatı sundu. İmamoğlu, “Bu dava siyasi” diyerek, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. İddiaları reddeden İmamoğlu, “İlk seçimde iktidar olacak partinin cumhurbaşkanı adayıyım.” sözlerini sarfetti.

AYKUT ERDOĞDU SAVUNMA YAPTI

Devam eden duruşmada eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, savunmasını yaparak, “Bu Beyefendi (Ekrem İmamoğlu’nu göstererek) cumhurbaşkanı adayı olmasaydı biz 400 kişi buraya gelir miydik? Gelmezdik. Türk yargı tarihinin en önemli davasının heyetisiniz. Biz sizden adalet bekliyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı. Erdoğdu, “Bugün döviz kurundan tutun, eğitim sistemine kadar her şey size bağlı. Hapishane de vatan toprağı. Bir sürü hastalığım var, milletvekiline kelepçe takmasınlar diye hastaneye gitmiyorum” dedi.

HAPİSTEN ÇIKMAK İSTEYEN 12 BÖLÜM DİZİ YAZAR

Mahkeme Başkanı, savunmasını tamamlayan Erdoğdu’ya, tutuksuz sanık Ertan Yıldız’ın iddialarını sordu. Erdoğdu, “Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Dediği her şey yanlış ve tutarsız. Beni arayacaklar ‘Sana para getireceğim.’ diyecekler. Ben de belediyede bir çanta para alacağım, olur mu öyle şey?” dedi. Ek olarak, 1 Haziran 2020’de sanık Serkan Aydın’dan 1 milyon 250 bin dolar aldığına ilişkin söylenenleri, “Serkan 4. derece kanser hastası. Canını kurtarmak için dediğinden başka bir şey düşünemiyorum.” ifadesiyle reddetti.