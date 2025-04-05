“İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Tutukluluğuna İtiraz Edildi.” *Not: Verdiğiniz uzun metni, belirlediğiniz 6 kelime sınırına uygun şekilde özetledim. Kurallara göre düzenlenmiş hali yukarıdadır. İsterseniz başka bir başlık da oluşturabilirim.*

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI MAHİR POLAT İÇİN ADLİ TIP SÜRECİ BAŞLADI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe sundu. Dilekçede, Polat’ın 19 Mart’ta gözaltına alındığı ve 23 Mart’ta tutuklandığı belirtildi. Polat’ın, cezaevi kampüsündeki hastaneye sevk edilerek çeşitli branşlarda muayene edildiği ve bu bulguların Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bilgisi aktarıldı.

SAĞLIK DURUMU VE TAHLİYE TALEBİ

Dilekçede, 5275 Sayılı Kanun’un 16/2 maddesine atıf yapılarak, tutuklular için infaz erteleme kriterlerinin farklı olduğu vurgulandı. Polat’ın cezaevi koşullarının sağlığına zarar verdiği ve hayati risk oluşturduğu belirtilerek, adli kontrol tedbirleri çerçevesinde tahliye edilmesi talep edildi. “Mahir Polat’ın tutuklanmasının ardından yüksek tansiyon sorunları yaşadığı ve iki kez hastaneye sevk edildiği, bu durumun başlı başına tahliye nedeni olduğu” ifade edildi.

POLAT’IN SAĞLIK SORUNLARI VE HASTANEYE SEVKLERİ

Mahir Polat, 29 Mart’ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde gözlem altına alınan Polat’a anjiyo yapıldı. Tedavisinin ardından 31 Mart’ta taburcu edilerek cezaevine geri gönderildi. Bugün ise cezaevi kampüsündeki hastanede sağlık durumunun değerlendirilmesi için kurul karşısına çıkan Polat’ın Adli Tıp Kurumuna sevki kararlaştırıldı.

AVUKAT ERDEM’İN TAHLİYE GEREKÇELERİ

Avukat Erkam Erdem, dilekçesinde Polat’ın sağlık durumunun kötüleştiğini ve cezaevi koşullarının yaşam hakkını tehdit ettiğini belirtti. Polat’ın tedavi imkanlarının engellenmemesi için adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmesini talep etti.