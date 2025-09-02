İBB İddianamesi İçin Tarih Verildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÜRLEK’İN AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl nedeniyle basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmanın canlı yayını ile ilgili talebe yanıt veren Gürlek, “Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” şeklinde konuştu. Gürlek, belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalara dair de, eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Gürlek, “İddianame yazılmaya başladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı, aslında çok kısa bir süre iddianame için” diyerek süreçteki gelişmeleri detaylandırdı.

İBB ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında “İddianame yazılmaya başladı” diyen Gürlek, “100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı, aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Biz de sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” şeklinde açıklamalarını sürdürdü. Gürlek, İBB duruşmalarının canlı yayınlanması konusunda ise “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” dedi.

ŞÜPHELİLER VE OPERASYONLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 330’a yükseldi. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etrafında gelişti. İmamoğlu, hukuk sürecinde birçok iddiayla karşı karşıya kaldı ve 21 Mart’ta emniyetteki ifadesinde “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” yanıtını verdi.

İmamoğlu, tutuklandığı gün İçişleri Bakanlığının kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma sürecinde karşılaşılan sıkıntılar ve yapılan operasyonlar, şüphelilerin yakalanması yönünde birçok aşama yaşandı. 26 Nisan’da düzenlenen ikinci operasyonda, 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 18 kişi tutuklandı.

ETKİN PİŞMANLIK VE HUKUKİ SÜREÇLER

Başsavcı Gürlek, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilere yönelik baskı yapıldığı iddialarına da yanıt verdi. Gürlek, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor.” diyerek bu konudaki durumları açıkladı. Aynı zamanda soruşturmanın hukuksal gerekliliklerine dikkat çeken Gürlek, “İddianame yazım aşamasında, o süreç başka. Hukuken yapılacaklar belli.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamındaki gelişmeler, olayların ve dinamiklerin hala sürdüğünü gösteriyor. Yasal süreçlerin devam etmesiyle birlikte soruşturmanın boyutları ve ilerleyişi merakla takip ediliyor.