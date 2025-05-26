İBB Soruşturmada Dördüncü Dalga Operasyon

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde 46 zanlının işlemleri tamamlandı.

46 ZANLININ İFADE İŞLEMLERİ BİTTİ

Gözaltına alınan zanlılar, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ile Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu’nun bulunduğu 46 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri sona ermiş durumda.

TUTUKLAMA TALEPLERİ VAR

Savcılık, 36 şüpheli hakkında tutuklanma talebinde bulundu, ayrıca 10 şüpheli için adli kontrol tedbirinin uygulanması gerektiğini bildirdi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Soruşturma, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda yapılan incelemelerde tespit edilen bazı usulsüzlükler üzerine başlamıştı. KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve diğer zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli’nde düzenlediği eş zamanlı operasyonlar sırasında gözaltına alınmıştı.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ

Emniyet ekipleri, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.