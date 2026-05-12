İBB Üzerine Yeni Operasyon: 12 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YENİ OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafında son günlerde yeni bir operasyon başlatıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyonda, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi önemli isimler yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

YENİ BİR OPERASYON: AĞAÇ VE PEYZAJ A.Ş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihale usulsüzlükleri iddialarıyla operasyon düzenlendi. Yapılan bu operasyonda toplamda 30 şahıs gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEPLERİ

Gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube’sinde tamamlandı. Ardından şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 20 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

TUTUKLAMALARIN SONUCU

Söz konusu işlemleri neticesinde, 12 şüpheli tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahısların isimleri arasında Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Binali Sarıtaş, Derya Dağdeviren, Murat Dağdeviren, Orhan Yıldırım, Selim Marangoz, Suleyman Uzun, Fatih Temur, Muammer Ali Özdil, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç yer aldı.

SÜREÇ HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan duyuruda, “Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetlerinin araştırıldığı” bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, örgütün, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. aracılığıyla sahte bir ihale sistemi kurarak ihale süreçlerini manipüle etme çabaları ile ilgili bilgiler verildi. Gözaltı kararı verilen 31 kişinin 29’unun yakalandığı, bir kişinin ise yurtdışında bulunduğu ifade edildi.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan 29 şüpheliden 7’sinin işlemleri, adliyeye götürülmeden önce tamamlandı. Şüpheliler arasında Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer bazı şüphelilere “konutu terk etmeme” ve “yurt dışı çıkış yasağı” gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı. Ayrıca, yurt dışında bulunan Orhan Yıldırım, Türkiye’ye döndüğünde havalimanında gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.