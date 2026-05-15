İBB’ye Yapılan Operasyonla 12 Gözaltı Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Yeni Operasyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gerçekleştirilen yeni bir operasyon kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı, bu kişilerden 12’sinin gözaltına alındığı bildirildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları aktardı: “Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü’nde bir dizi ihale işlemlerinde usulsüzlüğe gidildiği iddialarının araştırılması sürecinde, 15.05.2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Bu şüphelilerden 12’si yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olması nedeniyle yakalama çalışmaları sürdürülmektedir. Soruşturmalar titizlikle devam etmektedir ve kamuoyuna bilgilendirmeler yapılacaktır.”

