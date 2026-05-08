İBB’ye Yönelik Operasyonda 29 Kişi Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlayan davada 34’üncü duruşma geride kalırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın yaptığı bilgilendirmeye göre, İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye karşı “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 29 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

OKTAY ÖZEL DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan kişiler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı’nın da olduğu öğrenildi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29’u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir,” denildi.