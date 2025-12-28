İBB Yılbaşı Gecesi Ulaşımda Ek Seferler Duyurdu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR’DEN YILBAŞI GECESİNE ÖZEL ÖNLEMLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi yoğunluğuna karşı aldıkları önlemleri açıkladı. Yapılan duyuruda, 31 Aralık gecesi otobüs hatlarında toplam 370, metrobüs hattında ise 310 araç ile birlikte 680 ek seferin düzenleneceği belirtildi. Ayrıca, Metro İstanbul’a bağlı metro hatları, 31 Aralık 2025’ten 1 Ocak 2026’ya geçiş sürecinde kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

METRO SEFERLERİ 1 OCAK’A KADAR SÜRECEK

Seferlerin gerçekleştirileceği metro hatları arasında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları da yer almakta. Bu hatlar, 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerine devam edecek.

ŞEHİR HATLARI EK SEFER DÜZENLEYECEK

Yılbaşı gecesi için Şehir Hatları, yolcu yoğunluğuna göre ek seferler de düzenleyecek. İBB’ye ait toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü, yolcularına ücretsiz hizmet sunacak.