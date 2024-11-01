İBB Yol Bakım Aracı Kaza Yaptı!

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Bayrampaşa’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait bir yol bakım aracının 8 araca çarpması nedeniyle 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Olay, Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi’nde gerçekleşti. İBB’ye ait 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki ve seyir halindeki 8 araca ardı ardına çarptıktan sonra devrildi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELER

Olay üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Kazanın hemen ardından yaralanan 3 kişi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin akabinde hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden Adil Demirel, “Kontrolden çıkan araç hızla gelip aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi.” diyerek kazadan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

GÖRGÜ TANIĞINDAN AÇIKLAMA

Kaza anına tanıklık eden Uğur Arslan ise, yol bakım aracının sürücüsünün yayalara çarpmamak amacıyla araçlara çarptığını öne sürdü. Olayın ardından, hasar gören araçların kaldırılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.