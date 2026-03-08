İBB Yolsuzluk Davası: Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Duruşma

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YOLSUZLUK DAVASI BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava, yarın başlıyor. Görevden alındıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu, iddianamede çok sayıda suçlamayla örgüt yöneticisi olarak yer aldı. İddiaya göre, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı ve iş insanlarından zorla bağış toplandığı kaydedildi. Bu şekilde elde edilen paranın, öncelikle CHP yönetimini kontrol altına almak için kullanıldığı, ardından İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı için hazırlık yaptığı ifade edildi. Toplam 402 sanık, bu suçlamalarla ilk kez Silivri’de hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE AHTAPOT BENZETMESİ YAPILDI

Yolsuzluk soruşturmasına ilişkin 3739 sayfalık iddianamede dikkat çeken detaylar mevcut. Savcılık, İstanbul’da kurulan sistem için bir ahtapotun kollarına benzetme yaptı ve örgütün şemasını ortaya koydu. Sanıkların, devletin milyonlarca lira zarara uğratılmasıyla suçlu bulunduğu, binlerce yıl hapis cezası istemi yer aldı.

İMAMOĞLU’NA YÜKSEK HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Savcılık, İmamoğlu’nun yönettiği örgütün Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başladığını, Büyükşehir Belediyesi döneminde ise büyüdüğünü belirtti. İmamoğlu, 142 ayrı suçlamaya dayanarak 2.352 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Örgütün yöneticileri arasında, çeşitli unvanlara sahip isimler yer alıyor.

GİZLİ TANIKLARDAN ÖNEMLİ İFADELER

Soruşturma sürecinde 76 sanık etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı ve 15 gizli tanık ifadeleriyle süreci etkiledi. Gizli tanıklara değişik kod isimleri verildi. Sanıklar arasında belediye başkanları, gazeteciler ve sanatçılar da bulunuyor.

SAVCILIK DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Aynı zamanda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili’nin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi. Savcılık, bu iki isimle ilgili fezleke hazırlanması için gerekli yazıyı iletti.

DURUŞMA SALONU SINIRLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne açılan yolsuzluk davası, Türkiye’nin en fazla sanık barındıran davalarından biri olma özelliği taşıyor. İlk duruşmanın yapılacağı yeni salonda inşaat çalışmaları sürdüğü için, 1 no’lu salonda gerçekleşecek. Bu nedenle, salonun fiziki koşulları nedeniyle sanık avukatları ve izleyicilere kısıtlamalar getirildi. Her sanığın yanına en fazla 3 avukata izin verilirken, izleyicilere öncelik tutuklu sanık yakınlarına tanındı. Ayrıca, davayı takip edecek gazeteci sayısı da 25 ile sınırlandırıldı.