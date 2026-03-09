İBB Yolsuzluk Davasında Duruşma Günü Geldi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK YOLSUZLUK DAVASI BUGÜN BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) dair 402 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası bugün Silivri’de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda gerçekleştirilecek. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, iddianamede birçok suçlamayla örgüt yöneticisi olarak tanımlandı. İhalelerde yapıldığı iddia edilen usulsüzlükler, metro ve İSKİ kredilerinin kullanılma şekilleri, iş insanlarından zorla bağış toplanması gibi konular ön planda. Bu bağışların öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek amacıyla kullanılmasının ardından İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dizayn edileceği ileri sürüldü. 402 sanığın bu suçlamalar kapsamında ilk kez bugün Silivri’de hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Yolsuzluk soruşturmasına dair hazırlanan 3739 sayfalık iddianamede çok sayıda ayrıntıya yer verildi.

SAVCILIK AHTAPOT BENZETMESİ YAPIYOR

İddianamede İstanbul’da kurulan sistemin bir ahtapotun kollarına benzetilmesiyle örgütün şemasının tasvir edildiği belirtildi. Devlete milyarlarca lira zarar vermekle suçlanan sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası talep ediliyor. İmamoğlu için istenen hapis cezası ise 2 bin 352 yıla kadar çıkıyor. Başsavcılığa göre İmamoğlu’nun yöneticisi olduğu örgüt yapılanmasının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başladığı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde ise genişlediği ifade ediliyor. İddiaya göre, İmamoğlu 142 farklı eylemden sorumlu tutuluyor.

GİZLİ TANIKLARIN İFADALARI BELİRLEYİCİ OLDU

Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 76 sanık ve gizli tanık olarak ifade veren 15 kişinin beyanları, davanın gidişatını önemli ölçüde etkiledi. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin gibi kod isimler verildi. Sanıklar arasında Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıklarından uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ve sanatçı Ercan Saatçi ile Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da yer alıyor.

VEKİLLERİN DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILIYOR

Davanın kapsamı sadece İBB ile sınırlı kalmayıp, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik talepler de bulunuyor. Savcılık, bu iki isim hakkında fezleke hazırlanması için Ankara’ya resmi yazı gönderdi.

DURUŞMA SALONUNDA SINIRLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasının duruşması, cezaevi karşısındaki salonlarda yapılacak. Türkiye’nin en çok sanık barındıran davalarından biri olan bu dava için Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki yeni salonda gerçekleştirilmesi planlanıyordu; ancak inşaat çalışmaları tamamlanmadığı için ilk duruşma 1 no’lu salonda gerçekleştirilecek. Bu salonun fiziki kısıtlamaları nedeniyle sanık avukatları ve izleyicilere yönelik bazı sınırlamalar getirildi. Her sanık için en fazla 3 avukat’ın duruşmaya katılmasına izin verilirken, izleyicilere ise öncelik tutuklu sanık yakınlarına tanındı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davayı takip edecek gazeteci sayısı ise 25 ile sınırlı tutuldu.