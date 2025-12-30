İbrahim Gümüştekin’e Silahlı Saldırı İddiası Araştırılmakta

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak’ta, saat 04.15 civarında aracındayken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası yapılan ihbar ile polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Polis ekipleri, söz konusu saldırı üzerine geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

DURUMU AĞIR

Aracında yaralanan İbrahim Gümüştekin’in yanında bulunan bir kişi, onu hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde, durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede gerçekleştirdikleri çalışmalarda 30 adet boş kovan buldu ve saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için araştırmalara başladı.

Yardımcı olan apartman sakinlerinden birisi, “4-5 kez silah sesi duydum belki daha fazlaydı. Tedirgin olduk, çocuklarımı cama yaklaştırmadım. Otelden birkaç kişi çıktı; bir kişi de koşturuyordu, araca binip gittiler kornaya basarak. Sonra da polisler geldi, olay yerini ablukaya aldılar.” şeklinde bilgi verdi.

Başka bir apartman sakini ise, “Yaklaşık 10 el silah sesi duyduk. Birkaç tane araç vardı, bir kadınla adam arabaya binerek kaçtı. Diğer arabada bir adam vardı, yanındaki adam da otele girdi. Arabadaki adam da kornaya sürekli basmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık, sonra o araçta gitti.” açıklamasını yaptı.

ÜSKÜDAR’DA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, 2024 yılında İbrahim Gümüştekin’e yönelik bir başka silahlı saldırı girişimi gerçekleşmişti. Üsküdar Kuzguncuk’ta 11 Ocak 2024 tarihinde bir otoparkta üç şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti. Bu saldırının da İbrahim Gümüştekin’e yönelik olduğu belirlenmişti. Ayrıca, 16 Şubat 2024 tarihinde “Redkitler” suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlenmiş ve 31 şüpheli yakalanmıştı. Örgüt lideri F.D.’nin, Fenerbahçe tribün liderliğini devralmak adına İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı’na yönelik saldırılar planladığı biliniyordu.