İbrahim Kalın Terörsüz Türkiye Hedefini Vurguladı

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve MHP Lideri’nin büyük özverileri ile başlayan bu süreç, yeni adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da, Terörsüz Türkiye ile ilgili önemli mesajlar iletti. MİT’in 2025 faaliyet raporu yayımlandı ve burada, Kalın’ın görüşlerine yer verildi. Kalın, raporda; teşkilatın milli güvenlik konuları çerçevesinde ülkenin stratejik çıkarlarını koruyarak kritik görevler üstlendiğini bildirdi.

TERÖR KAMBURUNDAN KURTULMA YOLUNDA MESAFE ALDIK

Kalın, “Terör kamburundan kurtulma yolunda mesafe kateden ülkemiz Terörsüz Türkiye hedefiyle; yalnızca bir güvenlik başarısı değil, küresel belirsizlikler çağında devletimizin kendi kaderini tayin etmesi ve bölgesel istikrar sağlanması konusunda önemli bir stratejik kazanım da elde edilmiş olacaktır.” dedi. Türkiye’yi hedef alan casusluk girişimlerinin engellendiğini vurgulayan Kalın, “Vatan İçin Her An Her Yerde” anlayışı ile çalışan teşkilatın, 2025 yılı boyunca yasal çerçevede kritik görevler ifa ettiğini ve dış istihbaratta etkinliğini artırdığını belirtti.

AJAN AĞLARI ORTAYA ÇIKARILDI

Ülkemiz aleyhindeki istihbarat çalışmalarını tespit eden teşkilat, 2025 yılında da casusluk faaliyetlerini akamete uğratmayı ve ajan ağlarını deşifre etmeyi başardı. Suriye krizinin başlangıcından çözümüne kadar aktif rol alan MİT, 8 Aralık Devrimi’nden sonraki süreçte Suriye’ye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmış olup, ülkemiz aleyhine oluşabilecek tehditlere karşı önleyici tedbirler almıştır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DAİR

Kalın, Gazze’de sağlanan geçici ateşkesin kalıcı hale gelmemesi nedeniyle insani yıkımın arttığını dile getirerek, İsrail’in saldırılarının Orta Doğu’daki denklemi kırılgan tuttuğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı kilitlenmeler yaşandığını ve savaş dinamiklerinin nükleer restleşmelere doğru evrildiğini aktardı. Ekonomik ve jeopolitik alanda ise, ABD-Çin rekabetinin yeni soğuk savaş ortamını pekiştirdiğini kaydetti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DERİNLEŞTİ

Kalın, Türkiye’nin krizlerdeki arabuluculuk rolüyle “Terörsüz Türkiye” sürecini derinleştirdiğini belirterek, 2025’in ilk çeyreğinde atılan adımların somut bir şekilde ilerleme kaydettiğini ifade etti. Bu süreç, milli dayanışma ve toplumsal barış hedeflerini de içermektedir. “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca güvenlik başarısı değil, ulusal stratejik kazanımlar da sağladığını ekledi.

TEŞKİLATIMIZ KRİTİK GÖREVLER YERİNE GETİRDİ

Kalın, MİT’in değişen tehditlere karşı Türkiye’nin iç ve dış güvenlik anlayışını şekillendirdiğini ifade ederken, teşkilatın teknolojik gelişmelere hızla uyum sağladığını vurguladı. “Vatan İçin Her An Her Yerde” anlayışıyla yola devam eden teşkilat, birçok kritik görev üstlendi ve istihbarat diplomasisini etkin bir şekilde kullanarak güvenliği artırmayı başardı.

BÖLGEMİZDE MİLLİ GÜVENLİĞİMİZE KARŞI YENİ TEHDİTLERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

MİT’in dış istihbarat yaklaşımının devletin dış politika belirleyicileriyle uyumlu şekillendiğini ifade eden Kalın, çeşitli ülkelerle iş birliği yaparak terörle mücadelede önemli adımlar attıklarını da belirtti. Suriye krizinde insanlık dramını sona erdirmek için diplomasi yürütüldüğünü aktaran Kalın, tüm tarafların sorunların aşılmasında köprü görevi üstlendiklerini kaydetti.

TEŞKİLAT, RADİKAL ÖRGÜTLERLE MÜCADELEDE OPERASYONEL DESTEK VERMİŞTİR

Kalın, MİT’in terör tehdidiyle mücadele eden Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeyle ortak çalışmalar sürdürdüğünü anlattı. “Yurt dışındaki FETÖ’nün genişlemesini engellemek için gerekli adımları atıyoruz.” diyen Kalın, radikal örgütlerle ilgili önemli çalışmaların da yürütüldüğünü ifade etti.

GÜVENLİK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kalın, MİT’in güçlü bir teknik istihbarat kabiliyetine sahip olduğunu ve büyük veri analizi, yapay zeka gibi alanlarda ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. 2025 yılı Faaliyet Raporu’nun, kaynakların etkin kullanımını gösterdiğini vurgulayan Kalın, herhangi bir tehdide karşı devletin hazırlığını artırma gayretinin devam edeceğini açıkladı.

Kalın, “Teşkilatımızın fedakar ve cefakar mensuplarına teşekkür ediyorum. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.