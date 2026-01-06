İbrahim Kalın Terörsüz Türkiye İçin Vizyonunu Paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 Yaşında

MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın 99. kuruluş yıl dönümüne özel bir yazı kaleme aldı. Kalın’ın “Milli İstihbarat Teşkilatı 99 Yaşında-Türkiye Yüzyılında Daha Güvenli ve Daha Güçlü Türkiye” adı taşıyan yazısında kritik mesajlar yer aldı. Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde dengeli bir dış politika izlediğini ifade eden Kalın, “Türkiye, her geçen gün gelişen istihbarat kabiliyetleriyle bu yeni döneme yalnızca bölgesel bir aktör olarak değil; aynı zamanda uzak coğrafyalardaki krizlere müdahale edebilen, çözüm üreten, adalet ve dayanışmayı esas alan küresel bir paydaş olarak giriyor.” şeklinde belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DÖNÜŞÜM PROJESİDİR

Kalın yazısında “Terörsüz Türkiye” sürecinin önemine değindi. Bu sürecin, Türkiye’nin iç dinamiklerini güçlendirmek ve jeopolitik eksenini tesis etmek açısından kritik bir aşama olduğunu vurgulayan Kalın, “Bu hedef; PKK’nın feshinden silah bırakmasına, siyasi reformlardan toplumsal barışın tesisine kadar kapsamlı, çok boyutlu ve çok aşamalı, özgün ve yenilikçi bir dönüşüm projesidir.” dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi partiler ve toplumun büyük kesimi tarafından desteklendiğine dikkat çeken Kalın, “Siyasi partilerimizin ve toplumun büyük kesiminin desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifadesini bulan milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi perspektifi, sürece kritik ve tarihi katkılar sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK KAZANIMLARIN TEMELLERİ ATILMAKTA

Kalın, “Bu süreç iç cephemizi tahkim ederken aynı zamanda yeni bir bölgesel jeopolitiğin de temellerini atmaktadır.” diyerek Terörsüz Türkiye sürecinin ötesindeki fırsatları da vurguladı. Tarihî ve coğrafi mirasın stratejik hale getirilmesinin, müdahalelere geçit vermeyeceğini belirten Kalın, “Terörden arınmış, kardeşlik hukuku ve toplumsal bütünleşme temelinde yükselen yeni dönem, stratejik bir akılla inşa edilen Türkiye Yüzyılı’nın en büyük kazanımlarından biri olacaktır.” dedi.

İbrahim Kalın, yazısında teşkilatın 99. yıl dönümü vesilesiyle şunları kaydetti: “Bugün Milli İstihbarat Teşkilatımızın kuruluşunun 99. yıl dönümü. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan ve ‘Vatan söz konusu olduğunda, tüm dünya bize vatan cephesidir.’ diyen Teşkilatımız, çağın ihtiyaçlarına göre kendini her daim yenilemektedir.” Kalın, mevcut uluslararası sistemin krizler karşısında zorlandığına dikkat çekerek, “Küresel güvenliği tehdit eden gelişmelere adil ve sürdürülebilir çözümler üretmekte tıkanan mevcut yapı; kurala dayalı çok taraflılığın aşındığı bir dönüm noktası.” dedi.

ULUSLARARASI BAKIŞ AÇISI VE VİZYON

Kalın, Türkiye’nin uluslararası alandaki arabuluculuk kabiliyetine de değinerek, ülkemizin tarihî birikiminin bugünkü politika ve stratejilere ışık tuttuğunu belirtti. “Ecdadımızın deneyimleri; bugün bize eşsiz bir perspektif sunarken tarihin akışını okuma ve uzun vadeli stratejiler geliştirme konusunda kıymetli bir miras bıraktı.” ifadeleriyle, geçmişin getirdiği sorumlulukların önemine işaret etti. Kalın, Türkiye’nin bağımsız bir jeopolitik perspektif geliştirme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’NIN GÜVENLİK YAKLAŞIMI

Güvenlik birliğine dair Kalın, istihbaratın yön verdiği güvenlik anlayışının bölünemez olduğunu belirtti. İç içe geçmiş güvenlik alanlarının toplumun güvenliğini sağladığını vurgulayan Kalın, “Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz.” diyerek güvenliğin toplumsal bir olgu olduğuna dikkat çekti. Çok boyutlu tehditlerin, bütüncül bir güvenlik anlayışıyla aşılabileceğini ifade eden Kalın, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirecekleri güvenlik operasyonlarının önemli sonuçlar doğuracağını belirtti.

ULUSLARARASI DİPLOMASİDE GÜÇLÜ HAREKET

Kalın, güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra, ülkedeki casusluk girişimlerine karşı etkili tedbirler aldıklarını kaydetti. Türkiye’nin güçlü bir istihbarat ağına sahip olduğunu vurgulayan Kalın, “Nitekim geride bıraktığımız yıl da ülkemize karşı yürütülen çalışmaları ve ajan ağlarını deşifre ederek casusluk faaliyetlerini akamete uğrattık.” söyledi. Türkiye’nin siber güvenliği artırmak amacıyla tamamlayıcı stratejiler geliştirdiğine de dikkat çeken Kalın, bu alanda büyük ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Son olarak, Kalın, Türkiye’nin uluslararası düzeyde barışı sağlamaya yönelik çabalarını her platformda sürdüreceklerini belirterek bu mücadelede üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerinin altını çizdi. “Haftamızda yayımlanan yazı ile bir kez daha Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sürdürdüğü uğraşın toplumsal huzur ve güvenlik için ne denli önemli olduğunu vurgulamak isterim.” diyerek teşkilatın kararlılığını gözler önüne serdi.