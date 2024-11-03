More
Gündem

İbrahim Tatlıses: Kötü Dostlarım Var

ibrahim-tatlises-kotu-dostlarim-var

AYDEMİR AKBAŞ’IN VEFATIYLA SALLANAN SANATÇI

Yakın dostu Aydemir Akbaş’ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşayan sanatçı, muhabirlerle yaptığı sohbette “Aydemir gibi bir dost daha yok, olmadı” ifadesini kullandı. Bu kaybın ardından duygularını paylaşan Tatlıses, yaşamında önemli bir yer tutan bir arkadaşını da sırtından vurduğu gerekçesiyle hayatından çıkardığını dile getirdi.

GÜVENİ LMİŞ DOSTLAR ÜZERİNE YORUMLAR

Tatlıses, bazı arkadaşlarının kendisiyle ilişki kurduğunu belirterek, “Bazı dostlarım benim ismimle geçiniyor. Mesela ‘Kirve’ diye bir adam. O benim bu saatten sonra dostum değil” açıklamasında bulundu. Ayrıca, bu kişiyle diyalog kurmak isteyenleri de uyararak, “Kimse de görüşmesin, kapıdan kovsunlar” dedi.

ÖNEMLİ

Flaş

“Umut Oğuz’un Havuz Manzaralı Evi”

Evrim Akın, bu hafta ünlü oyuncu Umut Oğuz’un evine konuk olarak, “Lezize Nine” ve “Fiko” karakterleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Gündem

Cem Gölbaşı Ve 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Bağcılar'da kendisiyle alay edildiğini iddia eden Cem Gölbaşı ve 6 kişilik grup, B.İ.'yi alıkoyup video çekerek sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alındılar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.