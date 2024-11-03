İbrahim Tatlıses: Kötü Dostlarım Var

AYDEMİR AKBAŞ’IN VEFATIYLA SALLANAN SANATÇI

Yakın dostu Aydemir Akbaş’ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşayan sanatçı, muhabirlerle yaptığı sohbette “Aydemir gibi bir dost daha yok, olmadı” ifadesini kullandı. Bu kaybın ardından duygularını paylaşan Tatlıses, yaşamında önemli bir yer tutan bir arkadaşını da sırtından vurduğu gerekçesiyle hayatından çıkardığını dile getirdi.

GÜVENİ LMİŞ DOSTLAR ÜZERİNE YORUMLAR

Tatlıses, bazı arkadaşlarının kendisiyle ilişki kurduğunu belirterek, “Bazı dostlarım benim ismimle geçiniyor. Mesela ‘Kirve’ diye bir adam. O benim bu saatten sonra dostum değil” açıklamasında bulundu. Ayrıca, bu kişiyle diyalog kurmak isteyenleri de uyararak, “Kimse de görüşmesin, kapıdan kovsunlar” dedi.