Sarandon: Filistin Yanlısı Tutumu Hollywood’da Baskıya Neden Oldu

İSPANYA’DA GÖSTERİLEN DESTEĞE VURGULADI

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek Goya ödülleri öncesinde basın toplantısı gerçekleştiren Sarandon, bugüne kadar Filistin’e olan desteğini yeniden ve daha güçlü bir şekilde ifade etti. “Gazze lehine konuşmam, ABD’de film çekmemi engelledi” diyen ünlü oyuncu, Filistin’e destek verenlerin ABD’de maruz kaldığı baskılara dikkat çekti. Sarandon, “Baskının ve sansürün olduğu bir yerden geldiğinizde, İspanya’yı, Başbakanını (Pedro Sanchez), onun söylediklerini ve Gazze’ye verdiği desteği görmek ve Javier Bardem gibi aktörlerin seslerini bu kadar güçlü bir şekilde yükseltmelerini görmek bizim için çok önemli. ABD’de kendimizi daha az yalnız hissediyoruz. Hepiniz sayesinde umut olduğunu hissediyoruz, orada televizyonda duymadığınız bir şey bu. Birisi bu kadar güçlü bir şekilde ayağa kalktığında, bir ulus ayağa kalktığında, İrlanda’nın da yaptığı gibi, çok zor bir ortamda çabalayan bizler için bunun ne kadar önemli olduğunu tarif etmek imkansız. Bu gücü ve ahlaki netliği görmek bizim için çok şey ifade ediyor” şeklinde açıklamada bulundu. Sarandon, ayrıca Filistin’e verdiği destek dolayısıyla İspanya Başbakanı Sanchez’i, “tarihin doğru tarafında olduğu için” tebrik etti.

GÖSTERİYE KATILIMINA YÖNELİK YAŞADIĞI SORUNLAR

Geçtiğimiz yıl 1 Kasım’da Gazze için bir etkinliğe katıldığını aktaran Sarandon, “Sesimi yükselttiğim için menajerim beni kovdu. Hatta televizyona çıkmam bile yasaklandı. Hiçbir filmde oynayamadım, Hollywood ile ilgili hiçbir şeyde yer alamadım. İngiltere ve İtalya’da menajerler buldum ve İtalya’da bir film çekimini ve Old Vic’te birkaç ay süren bir tiyatro oyununu yeni bitirdim. Biliyorum ki, benimle yeni sözleşme imzalayan bu İtalyan yönetmene bunu yapmaması söylendi. İşte bu yüzden pek fazla iş bulamadım” diyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı.

POLİTİKALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Sarandon, özellikle göçmenlik politikalarını kınadı ve ülkedeki sessizliği tehlikeli bulduğunu dile getirdi. İnsanların fikirlerini özgürce ifade etmekte bir engelleme olmaması gerektiğini savunan Sarandon, “Her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğuna inanıyorum. Filistin yanlısıyım. Barış ve adalet için çalışan bir sanatçıyım. Her yerde çocukların öldürülmesine karşıyım” diye belirtti. Sarandon, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunun anayasaya aykırı olduğunu, bu kurumun eylemlerinin yasadışı olduğunu ifade etti. “ICE’a karşı mücadele etmenin yollarını bulmayı başaran topluluklarla gurur duyuyorum” diyen Sarandon, “Şahsen, Filistin halkının yok edilmesinin korkunç bir suç olduğuna kesinlikle inanıyorum” şeklinde konuştu.

SANCHEZ’DEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Diğer taraftan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sarandon’un açıklamaları üzerine X sosyal medya platformu üzerinden, “Yıllardır tüm İspanya’nın hayranlık duyduğu ve saygı gösterdiği birinin ülkemiz hakkında böylesine harika bir kamuoyu açıklaması yapması beni çok duygulandırdı. Teşekkür ederim, Susan. Her zaman umut vardır” şeklinde paylaşımda bulundu.