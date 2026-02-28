Trump’tan Küba Açıklaması: Dostane Ele Geçirme İhtimali

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN KÜBA VE IRAK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

ABD Başkanı Donald Trump, Texas’a gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılışında gazetecilere Küba ile sürdürdükleri temaslar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, “Küba hükümeti bizimle görüşüyor. Büyük sıkıntı içindeler. Paraları yok, petrol yok, yiyecekleri yok ve bizim yardımımızı istiyorlar. Belki Küba’yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz” dedi. ABD’de yaşayan Küba kökenli topluluklar için durumun olumlu sonuçlar doğurabileceğini savunan Trump, Küba’daki sorunları çocukluğundan beri duyduğunu ifade ederek, bu durumun kendisi için oldukça acı olduğunu dile getirdi.

TRUMP’TAN IRAK SORULARINA CEVAP

Bir gazetecinin İran’a olası askeri müdahaleye dair risklerle ilgili sorduğu soruya yanıt veren Trump, “Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde hem iyi hem de kötü bir risk vardır” şeklinde konuştu. Ayrıca, askeri müdahalenin rejim değişikliğine neden olup olmayacağına dair, “Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız” yanıtını verdi. Trump, İran ile müzakerelerde olumlu bir yaklaşım beklediğini, ancak henüz bir karar vermediğini belirterek, “Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından memnun değilim” dedi.

PAKİSTAN İLE İLİŞKİLERİ ÖVÜYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında görüşmelere devam ettiğini aktaran Trump, Epstein dosyaları hakkında bilgilendirilmediğini ve tamamen aklandığını ifade etti. Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalara müdahale etme düşüncesi olup olmadığına dair sorulan bir soruya Trump, “Elbette ederdim ama bildiğiniz gibi Pakistan’la çok iyi anlaşıyorum, çok çok iyi” yanıtını verdi. Ayrıca, Pakistan’ın liderlerine duyduğu saygıyı dile getirerek, “Harika bir başbakanınız, harika bir generaliniz, harika bir lideriniz var” dedi ve ülkenin son derece iyi iş çıkardığını değerlendirdi.