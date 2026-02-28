İran’da Füze Saldırıları: Hamaney’in Konutuna Yedi İsabet

iran-da-fuze-saldirilari-hamaney-in-konutuna-yedi-isabet

İran’a Yönelik Koordineli Operasyon

İsrail ve ABD arasında, İran’a yönelik ortak bir askeri operasyon gerçekleştiriliyor. Tahran ve ülkedeki büyük şehirlerin çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor. Yerel haber ajanslarına göre, saldırılar esnasında cumhurbaşkanlığı sarayının çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney’in ikametgâhına yedi füze isabet ettiği bildiriliyor.

Hastaneler Alarma Geçti

İran Sağlık Bakanlığı, hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayısının teyid edildikten sonra açıklanacağını belirtiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

