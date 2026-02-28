İsrail İran’a Operasyon Başlattı ABD Koordineli

İsrail ve İran arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Bugün sabah saatlerinde İsrail, İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte İran hava sahasının tamamen kapandığı, Tahran’dan ise patlama seslerinin yükseldiği bildirildi.

ORTAK OPERASYON DETAYLARI

İsrail, saldırının tarihinin haftalar öncesinden belirlenmiş olduğunu ifade etti. İsrail merkezli bir kanala konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakın kaynaklar, bu operasyonun Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli olarak yapıldığını aktardı.

ABD’DEN KATILDAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Trump, “Kısa bir süre önce ABD, İran’da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı” dedi. Trump, “İran, nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışıyor ve uzun menzilli füzeler geliştiriyor. İran asla nükleer silaha sahip olamaz” ifadelerini kullandı.

KAYIP UYARISI

Trump, “Kayıplarımız olacağını biliyoruz. Her savaşta bu olur ama bunları geleceğimiz için yapıyoruz” şeklinde belirtti.