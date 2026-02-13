Icardi Galatasaray’ın Tarihinde Yeni Bir Sayfa Açtı

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor’u konuk etti ve karşılaşmanın yıldızı yeniden Mauro Icardi oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin 2-0’lık galibiyetine katkı sağlayan Icardi, sadece maçın skorunu etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda tarihi bir başarıya imza attı.

NOA LANG VURDU, ICARDI TARİHE GEÇTİ

Mücadelenin 33. dakikasında sol kanattan gelişen bir atakta, Noa Lang çizgiye inerek kaleyi yokladı. Kaleciye çarpan topu iyi takip eden Icardi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Bu gol, Arjantinli futbolcu için sadece bir sevinç anı değil, aynı zamanda bir “taç giyme” töreni niteliği taşıdı.

BURAK YILMAZ’IN REKORU TARİH OLDU

Icardi, bu golle Galatasaray forması altında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta attığı gol sayısını 45’e yükseltti. Böylece daha önce 44 golle zirvede yer alan Burak Yılmaz’ı geride bırakarak, stadın en golcü futbolcusu unvanını kazandı. Listenin üçüncü sırasında ise efsane kaptan Selçuk İnan 39 golle yer almakta.