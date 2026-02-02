Icardi Geceyi Aydınlattı: Tarihe Geçen Gol

Süper Lig’in 20. haftasında Rams Park’ta Galatasaray ile Kayserispor arasında gerçekleşen karşılaşma, Mauro Icardi’nin unutulmaz anlarla dolu bir gece yaşamasına vesile oldu. Sarı-kırmızılı ekip, uzatma dakikalarında elde ettiği penaltıyı kullanan Arjantinli golcü, maçın 90+4. dakikasında topu ağlara göndererek takımına kritik bir galibiyet kazandırdı.

ZİRVEDE YERİNİ ALDI

Bu gol, sadece maçın sonucunu değil, Galatasaray’ın tarihini de etkiledi. Icardi, kulübe ait formayla gol sayısını 72’ye çıkararak, sarı-kırmızılı tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanında zirveye adını yazdırdı. Yıldız forvet, bu başarıyla beraber kulübün efsanevi isimlerinden Gheorghe Hagi ile aynı gol sayısına ulaştı. Performansı ve kritik anlarda sorumluluk almasıyla taraftarların kalbinde özel bir yer edinen Icardi, bu golle Galatasaray tarihine bir kez daha kendi imzasını attı.