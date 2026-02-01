Icardi Hagi’nin Rekorunu Eşitledi

icardi-hagi-nin-rekorunu-esitledi

Bu sezon ilk 11’deki yerini Victor Osimhen’e kaptıran Mauro Icardi, buna rağmen sarı-kırmızılıların ligdeki en golcü futbolcusu konumunda kalmayı başarıyor. Oyuna sonradan dahil olarak Galatasaray’ı golleriyle ileri taşıyan Arjantinli yıldız, Kayserispor maçında da ağları havalandırarak kulüp efsanesi Gheorghe Hagi’nin rekoruna eşitlik sağladı. 32 yaşındaki santrfor, bu sezon 29 maçta 11 gol atarak dikkatleri üzerine çekerken, bir gol daha atması halinde Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin zirvesine yerleşecek.

GALATASARAY’DA EN ÇOK GOL ATAN YABANCILAR

Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular listesi ise şu şekilde sıralanıyor:

7- XHEVAT PREKAZI 214 maç: 41 gol

6- WESLEY SNEIJDER 175 maç: 45 gol

5- VICTOR OSIMHEN 61 maç: 51 gol*

4- BAFETIMBI GOMIS 86 maç: 51 gol

3- MILAN BAROS 116 maç: 61 gol

2- MAURO ICARDI 117 maç: 72 gol*

1- GHEORGHE HAGI 192 maç: 72 gol

