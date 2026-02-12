Icardi İhanet İddialarına Sert Tepki Gösterdi

icardi-ihanet-iddialarina-sert-tepki-gosterdi

Mauro Icardi, evliliğinin sonlanmasının ardından uzun zamandır birlikte olduğu China Suarez ile ilişkisini sürdürmeye devam ediyor.

PARTİDE YALNIZDI

Icardi, geçtiğimiz akşam takım arkadaşı Lucas Torreira’nın doğum günü kutlamasına yalnız katıldı. Ancak burada başka bir kadınla yakınlaştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Arjantin medyası, Icardi’nin yalnız olmasının sebebinin sevgilisi China Suárez’in yurt dışıda bulunması olduğunu belirtti.

SUÁREZ’DEN CEVAP

Suarez, bu iddialara sessiz kalmayarak yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden, görüntülerde yer alan kişinin Mauro Icardi olmadığını öne süren bir takipçisinin paylaşımını yayımlayarak iddialara karşı çıktı. Suarez, “Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin” ifadelerini kullandı.

ICARDİ’DEN SERT TEPKİ

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de iddialara tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirerek, “Arjantin magazin dünyasına ne oldu böyle? Resmen dibe vuruyorlar ve artık ne uyduracaklarını şaşırdılar! Şu saçmalıklara bakın.” şeklinde bir açıklama yaptı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.