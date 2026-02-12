Icardi İhanet İddialarına Sert Tepki Gösterdi

Mauro Icardi, evliliğinin sonlanmasının ardından uzun zamandır birlikte olduğu China Suarez ile ilişkisini sürdürmeye devam ediyor.

PARTİDE YALNIZDI

Icardi, geçtiğimiz akşam takım arkadaşı Lucas Torreira’nın doğum günü kutlamasına yalnız katıldı. Ancak burada başka bir kadınla yakınlaştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Arjantin medyası, Icardi’nin yalnız olmasının sebebinin sevgilisi China Suárez’in yurt dışıda bulunması olduğunu belirtti.

SUÁREZ’DEN CEVAP

Suarez, bu iddialara sessiz kalmayarak yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden, görüntülerde yer alan kişinin Mauro Icardi olmadığını öne süren bir takipçisinin paylaşımını yayımlayarak iddialara karşı çıktı. Suarez, “Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin” ifadelerini kullandı.

ICARDİ’DEN SERT TEPKİ

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de iddialara tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirerek, “Arjantin magazin dünyasına ne oldu böyle? Resmen dibe vuruyorlar ve artık ne uyduracaklarını şaşırdılar! Şu saçmalıklara bakın.” şeklinde bir açıklama yaptı.