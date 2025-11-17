Icardi’nin Durumu Gelişiyor Gardi Açıklama Yaptı

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin geleceği Arjantin’de merak konusu. Sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek olan Icardi ile ilgili menajeri George Gardi’den dikkat çekici açıklamalar geldi. Sky Sport Almanya’ya verdiği demeçte, Icardi’nin Suudi Arabistan’dan gelen 136 milyon dolarlık teklifi geri çevirdiğini ifade etti. Gardi, Icardi’nin kulübe ve taraftara olan bağlılığını öne çıkararak, “Taraftarlardan gördüğü sevgi nedeniyle astronomik teklifi reddetti ve Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti.” dedi.

GALATASARAY YENİDEN GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Gardi, Galatasaray’ın Icardi ile yeni bir masaya oturmayı planladığını belirtti. Icardi’nin Arjantin’de olduğu dönemde teknik direktör Okan Buruk ile iletişime geçtiği ve ek izin talep ettiği bildirildi.

GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Icardi’nin menajeri Pino, “Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz.” şeklinde açıklama yapmıştı. Galatasaray’dan sözleşme yenileme taleplerinin henüz gelmediğini de belirten Pino, belirsizlik sürecine dikkat çekti.

ENGELLE KARŞILAŞTI

Milli aranın ardından Arjantin’e dönen Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın önüne koyduğu engellerle karşı karşıya kaldı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Icardi’nin kızlarıyla buluşarak özlem giderdiği ifade edildi. 15 Kasım’a kadar Arjantin’de kalacağı belirtilen Icardi’nin, 152 bin 509 dolarlık çocuk destek borcunu ödemeden ülkeyi terk etmesini engellemek amacıyla bir belge sunulduğu ve yurt dışı yasağı istendiği bildirildi. Icardi’nin avukatı Elba Marcovecchio ise, “Icardi’nin evi, teminat olarak gösterildi. Ödeme yapılmaması durumunda haciz uygulanabilir. Adalet sisteminin belirlediği şartlar yerine getirildiği sürece Mauro, Türkiye’ye dönebilir.” diyerek durumu açıklığa kavuşturdu.