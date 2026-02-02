Icardi Tarihe Geçti: Galatasaray’da Zirveye Ortak Oldu

icardi-tarihe-gecti-galatasaray-da-zirveye-ortak-oldu

Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Galatasaray–Kayserispor karşılaşması, Mauro Icardi için unutulmaz bir an yaşattı. Sarı-kırmızılı ekip, uzatma dakikalarında kazandığı penaltıda yerini alan Arjantinli golcü, 90+4’te topu filelere göndererek takımına önemli bir galibiyet getirdi.

ZİRVEDE ORTAKLIK

Icardi’nin kaydettiği bu gol, sadece maçın sonucunu değil, aynı zamanda kulüp tarihini de değiştirdi. 72. golüne ulaşan Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu unvanında zirveye ortak oldu. Bu başarısı ile efsanevi oyuncu Gheorghe Hagi’nin Galatasaray kariyerindeki gol sayısını da eşitledi.

TARAFTARIN GÖNLÜNDE

Kritik dakikalarda takımına duyduğu sorumluluk ile performansıyla dikkat çeken Icardi, bu golüyle Galatasaray tarihine bir kez daha ismini kazımış oldu. Yıldız forvet, bu başarısıyla taraftarların kalbinde taht kurmayı sürdürüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Icardi Geceyi Aydınlattı: Tarihe Geçen Gol

Mauro Icardi, Kayserispor'a karşı 90+4'te attığı penaltı golüyle Galatasaray tarihine adını yazdırdı, 72 golle en golcü yabancı oyuncu oldu.
Gündem

Borsa İstanbul Yeni Rekorlara İmza Atıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2023'ün başından itibaren yüzde 22,9'luk bir artışla ocak ayında önemli bir yükseliş gösterdi.
Gündem

Epstein Belgeleri: Rusya’nın Geleceği Ve İlişkileri Açığa Çıkıyor

Yeni yayımlanan Epstein belgelerine göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın e-postalarında Putin'in yerine geçebilecek bir siyasetçiye destek verme önerileri tartışıldı.
Gündem

Okullarda Başlarken Bayrak Sevgisi Teması Ön Plana Çıkıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından eğitimlerine yeniden başlıyor. Bugün okullarda "Bayrak Sevgisi" temalı ilk ders gerçekleştirilecek.
Gündem

Değerli Metallerde Düşüş Rüzgarı Hız Kesmeden Sürüyor

Altın piyasasında rekor sonrası düşüş yaşandı. Ons altın 5,594 dolardan 4,793 dolara inerken, gram altın iç piyasada 6,415 TL'yi gördü. Gümüşte de benzer bir gerileme gözlemleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.