Icardi Tarihe Geçti: Galatasaray’da Zirveye Ortak Oldu

Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Galatasaray–Kayserispor karşılaşması, Mauro Icardi için unutulmaz bir an yaşattı. Sarı-kırmızılı ekip, uzatma dakikalarında kazandığı penaltıda yerini alan Arjantinli golcü, 90+4’te topu filelere göndererek takımına önemli bir galibiyet getirdi.

ZİRVEDE ORTAKLIK

Icardi’nin kaydettiği bu gol, sadece maçın sonucunu değil, aynı zamanda kulüp tarihini de değiştirdi. 72. golüne ulaşan Icardi, Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu unvanında zirveye ortak oldu. Bu başarısı ile efsanevi oyuncu Gheorghe Hagi’nin Galatasaray kariyerindeki gol sayısını da eşitledi.

TARAFTARIN GÖNLÜNDE

Kritik dakikalarda takımına duyduğu sorumluluk ile performansıyla dikkat çeken Icardi, bu golüyle Galatasaray tarihine bir kez daha ismini kazımış oldu. Yıldız forvet, bu başarısıyla taraftarların kalbinde taht kurmayı sürdürüyor.