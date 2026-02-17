İçişleri Bakanı Çiftçi’den Valiler Buluşması Açıklamaları

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görevindeki ilk resmi programını gerçekleştirerek Valiler Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu. Görevini devraldığı Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Çiftçi, “Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Her birimiz inanıyorum ki bu vatan aşkla bağlıyız” dedi. Ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşanan üzücü olaylara da değinen Bakan Çiftçi, “Milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizin mehabetine yakışmamıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, milletvekillerinin olay sonrasında yaptıkları açıklamalarla yapılanları tasvip etmediklerini vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan Çiftçi, terörsüz bir Türkiye için yürütülen sürecin önemine dikkat çekerek, “İnşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı’nın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı’nın güçlü desteği ile önemli bir aşamada olduklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın, diğer kurumlarla yakın işbirliği içinde hareket edeceğini ve hukuk devletinin gerekliliklerini her şartta uygulayacaklarını ifade eden Çiftçi, süreci sabote etmeye çalışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara izin vermeyeceklerini kaydetti.

UYUŞTURUCU VE YASA DIŞI BAHİS SORUNU

Uyuşturucuyla mücadelenin, geleceği güvence altına almanın temel şartlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, “Bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceğiz” dedi. Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı iradenin geçerli olduğunu belirtirken, kumar ve yasa dışı bahis konusundaki tavırlarının net olduğunu, “Milletimizin alın terine göz dikenlere geçit vermeyeceğiz” şeklinde ifade etti.

