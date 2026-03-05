İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Sınır Güvenliği Toplantısı Yaptı

ABD-İsrail saldırılarının İran’ı hedef alması, dünya genelinde endişeleri artırdı. Türkiye’de olası bir göç durumuna karşı gerekli önlemler alınıyor. Bu çerçevede, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, komşu ülke İran’da devam eden çatışmalar nedeniyle Türkiye’nin sınır illerinde görev yapan valilerle video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. İlgili açıklama ise İçişleri Bakanlığı’ndan yapıldı.

SINIR İLLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Toplantıda koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ve faaliyetlerin Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden sınır illerimizin Valileri ile Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi.” denildi. Sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gibi konular gündeme alındı. Ayrıca, ilgili birimlerin sahadaki uygulamaları gözden geçirilerek, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüşmeler yapıldı.

MALİ SAVUNMA ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Görüşmeye, Bakan Yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri ve Ağrı, Hakkâri, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay Valileri katıldı. Sınır güvenliği açısından Milli Savunma Bakanlığı ile sürdürülen faaliyetlerin devamı ile vatandaşların huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

