İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı Trafik Bilançosunu Açıkladı

İçişleri Bakanlığı, dört günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yaşanan trafik kazalarının bilançosunu paylaştı. Bu süre zarfında ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası kaydedildi. Kazalarda; bayramın ilk günü 8, ikinci gün 12, üçüncü gün 4 ve dördüncü gün 7 kişi olmak üzere toplamda 31 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, bu kazalar sonucunda 4 bin 861 kişi yaralandı.

ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI DÜŞTÜ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verileri karşılaştırıldığında; vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44’ten 31’e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi,” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısının 3 bin 85’ten 2 bin 730’a düştüğü ve yaralı sayısının ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e gerilediği bildirildi. Günlük ortalama can kaybının 11’den 7,75’e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldığı belirtildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.