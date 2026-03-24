İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı Trafik Verilerini Açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince yaşanan trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Yapılan veriler doğrultusunda, ülke genelinde dört günlük tatil boyunca toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, bayramın ilk gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 kişi yaşamını yitirdi; toplamda 31 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu kazalarda 4 bin 861 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI GERİLEDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verileri karşılaştırıldığında; vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44’ten 31’e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi.” ifadelerine yer verildi. Bu dönemde yaralanmalı kaza sayısının 3 bin 85’ten 2 bin 730’a, yaralı sayısının ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e gerilediği gözlemlendi. Günlük ortalama can kaybı 11’den 7,75’e düşerek yüzde 29,5 oranında bir azalma sağlandı.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.